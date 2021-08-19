Петербургские стационары готовы за три дня развернуть койки при резком росте заболеваемости ковидом

Следующую коронавирусную волну ждут в городе осенью.

На этой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о консервации коронавирусного госпиталя "Ленэкспо", кроме пятого павильона. Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал "Петербургскому дневнику", что медучреждение развернет обратно инфекционные койки максимум за три дня, если потребуется.

В настоящее время коронавирусных больных принимают многопрофильный лечебно-диагностический корпус госпиталя (он же "трансформер") и пятый павильон в "Ленэкспо". В корпусе-трансформере развернуто 407 коек, из них занято 310. В пятом павильоне развернуто 295 коек, из которых занято 84. В обоих площадках находятся больные с тяжелой коронавирусной формой.

На днях седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием больных COVID-19. Однако, по словам Кабанова, оборудование на площадке осталось в случае резкого роста заболеваемости ковидом. И это вполне вероятно. Ученые и медики сходятся во мнении, что в сентябре в Петербурге ожидается четвертая коронавирусная волна. Специалист добавил, что госпиталь, как и все медучреждения, готов к экстренному развертыванию инфекционных коек.

Ранее мы писали, что Центр им. Алмазова возвращается к плановому приёму больных с 1 сентября.

Фото: Piter.tv