Седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием больных COVID-19

В весенне-летний период здесь оказали помощь 1834 петербуржцам.

Седьмой павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил прием петербуржцев с коронавирусной инфекцией. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Пятый павильон продолжает принимать пациентов с коронавирусом, для которых развернуто 295 коек. В настоящее время в павильоне находятся 111 человек.

В первую коронавирусную волну (апрель-август 2020 года) госпиталь принял 1743 человека. Во вторую (октябрь 2020 года – февраль 2021 года) – 4511 больных ковидом. Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" был открыт для коронавирусных больных в апреле прошлого года.

Ранее стало известно, когда в Петербург нагрянет следующая коронавирусная волна.

Фото: Piter.tv