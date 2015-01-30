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Седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием больных COVID-19
Сегодня, 18:55
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Седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием больных COVID-19

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В весенне-летний период здесь оказали помощь 1834 петербуржцам.

Седьмой павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил прием петербуржцев с коронавирусной инфекцией. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Пятый павильон продолжает принимать пациентов с коронавирусом, для которых развернуто 295 коек. В настоящее время в павильоне находятся 111 человек. 

В первую коронавирусную волну (апрель-август 2020 года) госпиталь принял 1743 человека. Во вторую (октябрь 2020 года – февраль 2021 года) – 4511 больных ковидом. Временный госпиталь в выставочном комплексе "Ленэкспо" был открыт для коронавирусных больных в апреле прошлого года.

Ранее стало известно, когда в Петербург нагрянет следующая коронавирусная волна.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленэкспо, пациенты
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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