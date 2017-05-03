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В сквере Галины Старовойтовой заметили пятнистую свинью

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Необычный питомец стоял на газоне и кушал лакомство с рук.

Днем в четверг, 24 сентября, в сквере Галины Старовойтовой заметили необычное для городских улиц животное. 

Пятнистая свинья стояла на газоне и кушал лакомство с рук. Читатель Piter.TV поделился кадрами, как возле питомца столпились горожане. Кто-то решился погладить. Петербуржец уточнил, что свинью по имени Дуся встречают в городе уже не первый раз. В прошлый раз ее заметили вместе с хозяином в апреле и мае. 

Ранее мы писали, что "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных.

Видео: Piteer.TV

Теги: домашнее животное, питомец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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