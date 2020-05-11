Мини-пиг Дуся снова порадовала жителей Петербурга

Пятнистая свинья прогуливалась по Суворовскому проспекту.

В воскресенье, 10 мая, Петербуржцы снова заметили мини-пига Дульсинею, которую хозяева ласково называют Дусей. Пятнистая свинья прогуливалась по Суворовскому проспекту. Об этом рассказали в группе хостела Polosaty, в социальной сети "Вконтакте".

Чаще всего любимицу петербуржцев замечают в районе площади Восстания.

"Что может быть беззаботнее выгуливания большой милой хрюшки по проспекту? Да ничего. Особенно в такой теплый и солнечный день" Отметили в комментарии к видео

Ранее мы писали, что зоологи рассказали, зачем выдры жонглируют камешками.

Видео:vk.com/polosatyhostel