Зоологи рассказали, зачем выдры жонглируют камешками

Чаще всего животные делают это в неволе.

Ученые Эксетерского университета Англии выяснили, почему живущие в неволе выдры жонглируют камнями: животные перебирают камешки в лапках и подбрасывают их. Об этом рассказали в Royal Society Open Science.

Отмечается, что ранее игру камешками воспринимали именно как игру, но наблюдения зоологов за восточными бескоготными и гладкошерстными выдрами разного возраста позволили дать объяснение забавному действию. Сначала ученые дали выдрам разные предметы с едой внутри, чтобы понять, не будут ли животные использовать камешки как орудие добычи: дикие выдры часто разбивают раковины моллюсков и ракообразных. Однако здесь никакой связи не нашлось.

Зоологи заметили, что камешками чаще играют молодые выдры, и жонглировать они начинали приблизительно два часа после кормления. Так биологи предположили, что подбрасывая камни, выдры коротают время до очередного кормления. Такое явление назвали "бесцельной охотой", подобно той, когда пес гоняется за своим хвостом. Ученые планируют изучить жонглирование у выдр и в живой природе.

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Видео: Youtube/ mickeysutube