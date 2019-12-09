В ЮАР лев украл у грифов украденную у гепарда добычу

В заповеднике Саби Саби животные сразились за тушу антилопы импалы.

В частном заповеднике Саби Саби в ЮАР очевидцы засняли на видео, как льву удалось украсть добычу грифов, которая до этого была украдена у гепарда. Ролик опубликован на YouTube-канале Kruger Sightings. Автором видео выступил рейнджер Бретт Хисман. Он объяснил, что патрулировал территорию парка, когда услышал крик антилопы импалы. Охранник пошел проверять животное. Оказалось, что жертву убил гепард.

Он выглядел немного нервным. Хищник обошел вокруг туши, чтобы убедиться, что рядом нет падальщиков прокомментировал иностранец

По словам рейнджера, в тот момент, когда гепард решил начать есть, его трапезу прервали. К нему подлетела стая грифов. В результате атаки хищни не выдержал и решил скрыться без добычи. Пиршество грифов уже через несколько секунд прервал подоспевший к локации лев. Он прогнал птиц, после чего перетащил тушу антилопы в кусты.

Президент ЮАР решил надеть медицинскую маску и запутался в ней.

Фото и видео: Youtube/Kruger Sightings