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Президент ЮАР решил надеть медицинскую маску и запутался в ней
Сегодня, 10:37
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lesjasap

Президент ЮАР решил надеть медицинскую маску и запутался в ней

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Сирил Рамафоса правильно надел средство защиты после нескольких попыток.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса решил надеть медицинскую маску и запутался в ней. Видео с забавным моментом во время выступления политика опубликовано на YouTube-канале Sm Ve.

На кадрах показано, что сначала глава южноафриканской страны случайно закрыл средством индивидуальном защиты себе глаза. Резинки медицинской маски соскользнули с ушей политика. После нескольких неудачных попыток Рамафоса смог успешно закрепить маску на собственном лице.

Сирил Рамафоса рассказал, что с 1 мая в стране будут ослаблены введенные ранее карантинные меры. Они действовали в ЮАР с 26 марта в связи с распространением коронавируса. Чиновники на данный момент не планируют открывать государственные границы для туристов. 

Напомним, что в ЮАР согласно последней статистике находится около четырех тысяч зараженных COVID-19. Медики не смогли спасти жизни 75 пациентов с инфекцией.

В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса.

Видео и фото: YouTube/Sm Ve.
 

Теги: коронавирус, медицинская маска, сирил рамафоса, юар
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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