Президент ЮАР решил надеть медицинскую маску и запутался в ней

Сирил Рамафоса правильно надел средство защиты после нескольких попыток.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса решил надеть медицинскую маску и запутался в ней. Видео с забавным моментом во время выступления политика опубликовано на YouTube-канале Sm Ve.

На кадрах показано, что сначала глава южноафриканской страны случайно закрыл средством индивидуальном защиты себе глаза. Резинки медицинской маски соскользнули с ушей политика. После нескольких неудачных попыток Рамафоса смог успешно закрепить маску на собственном лице.

Сирил Рамафоса рассказал, что с 1 мая в стране будут ослаблены введенные ранее карантинные меры. Они действовали в ЮАР с 26 марта в связи с распространением коронавируса. Чиновники на данный момент не планируют открывать государственные границы для туристов.

Напомним, что в ЮАР согласно последней статистике находится около четырех тысяч зараженных COVID-19. Медики не смогли спасти жизни 75 пациентов с инфекцией.

В ООН предупредили о возможном кризисе прав человека из-за коронавируса.

Видео и фото: YouTube/Sm Ve.

