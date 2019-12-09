В парке Крюгера небольшой зверек смог отогнать от себя прайд львов.

Медоед противостоял прайду голодных львов и попал на видео. Об этом сообщили сотрудники южноафриканского национального парка Крюгера на собственном YouTube-канале. Очевидцам удалось заснять на видео как небольшому мясоеду удалось противостоять нескольким голодным львам.

На кадрах видно, что львиный прайд пытается побороть медоеда. Зверьку удалось дать хищникам отпор. Он издал хрипящие звуки, которыми смог разогнать противников. Львы продолжили погоню за животным, но решили соблюдать определенную дистанцию. Дальнейшая судьба мясоеда осталась неизвестна, так как животным удалось скрыться за растительностью.

Напомним, что мясоеды являются небольшими животными от 55 до 77 сантиметров. Хищники охотятся на животных, которые крупнее их самих. Зверьки имеют толстую шкуру, которую тяжело прокусить. В случае опасности они выпускают неприятный запах, напоминающий зловоние скунса.

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Фото и видео: YouTube/Kruger National Park Videos

