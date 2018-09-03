Видео: в ЮАР путешественник вытащил из трясины антилопу

Путешествующий по ЮАР мужчина спас антилопу от верной смерти. Он вытянул животное за рог из трясины. Другой турист снял героический поступок на видео.
Видео снял британец Стив Хэли, который приехал в Национальный парк Крюгера на 8-недельное сафари. Он путешествовал один и спал в палатке. В один из дней Хэли обратил внимание на странное поведение антилопы. Животное неподвижно сидело в воде. Оно пыталось выбраться из трясины, однако соскальзывало обратно в лужу. Вокруг антилопы собрались сородичи.
Неожиданно к стаду подъехала машина, откуда вылез мужчина. Он снял ботинки и носки, подошел к животному и вытащили его из трясины за рог. После спасения антилопа некоторое время лежала на земле, а затем встала и, прихрамывая, убежала прочь.
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Видео: Twitter / Daily Mail Online