Петербуржец Дмитрий Корецкий вынес из гор раненную собаку на спине

Петербургский активист Дмитрий Корецкий спас собственную собаку в горной местности под Мурманском. Житель Северной столицы отправился вместе с четвероногим другом в путешествие, но в ходе подъема в гору собака повредила конечность. Весь остаток пути мужчина нес пса на спине.

Как отмечает сам герой событий, инцидент произошел в самом конце похода в Хибинах. В нем петербуржец провел девять дней. Молодой человек отметил, что хорошим фактором стало то, что в завершении путешествия туристический рюкзак весил всего 15 килограммов, поэтому нести собаку было гораздо легче, чем если бы неприятность случилась бы в начале маршрута.

На опубликованной фотографии видно, что питомец Корецкого был бережно накрыт плащом.

Фото: Instagram