"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных

Нововведения начнут внедрять с 15 сентября.

Авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября начнет поэтапное введение новых правил перевозки животных. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Животных теперь смогут перевозить только совершеннолетние пассажиры, один пассажир может перевозить в контейнере только одно животное. Действуют некоторые исключения, в том числе для котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев. В одном контейнере могут быть до 3 малышей, но с учетом, что общий вес вместе с контейнером не превысит 8 килограммов.

Пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, включая так называемых профессиональных перевозчиков, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

Также теперь в обязательном порядке пассажир должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер можно получить на стойке регистрации.

Внедрение новых правил займет несколько месяцев.

В прошлом году в Москве мужчину не пустили в самолет "Аэрофлота" из-за слишком тяжелого кота.

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