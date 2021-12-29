Петербурженке пришлось через суд возвращать свою собаку

Знакомая истца решила, что собаке будет с ней лучше и не захотела ее отдавать.

Московский районный суд постановил вернуть петербурженке собаку по кличке Кеша, которую она на время болезни отдала своей знакомой. Питомец, похоже, так понравился ответчику, что он не захотел ее возвращать и даже не разрешал видеться с собакой. Историю рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Нина Изотова является владелицей Кеши уже более 5 лет. Черный цвергшнауцер родился в феврале 2016 года. Весной 2021 года она плохо почувствовала себя и на время отдала животное своей знакомой вместе с ее вещами и документами. Ответчик уехала на дачу с собакой и затем запретила даже видеться с Кешей. Договор дарения сторонами не заключался.

Ответчик заявила, что не хочет отдавать собаку, поскольку она - не игрушка. Женщина считает, что Кеше будет лучше с ней. Доказать, что право собственности перешло ей, она не смогла. Кешу вернут прежней хозяйке.

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