В центре Петербурга заметили огромную пятнистую свинью на поводке

Копытное заметили жители 8-ой Советской улице.

В понедельник, 6 апреля, в Северной столице заметили огромную свинью на поводке, которая прогуливалась во время пандемии. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Копытное заметили жители 8-ой Советской улице.

"Прогулка с ней весьма опасна. В наше голодное и злое время, есть варианты ее кражи с целью тушёнки", —пошутили горожане.

На кадрах видно, что большая пятнистая свинья немного упирается и не хочет идти домой. Животное захотело зайти в магазин, но услышав от хозяйки, слово "бессовестная" засеменило домой.

Ранее мы сообщали о том, что на Сенной продают маски за 1500 рублей.

Видео:признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/вк