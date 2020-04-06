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В центре Петербурга заметили огромную пятнистую свинью на поводке

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Копытное заметили жители 8-ой Советской улице.

В понедельник, 6 апреля, в Северной столице заметили огромную свинью на поводке, которая прогуливалась во время пандемии. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Копытное заметили жители 8-ой Советской улице.

"Прогулка с ней весьма опасна. В наше голодное и злое время, есть варианты ее кражи с целью тушёнки",

—пошутили горожане.

На кадрах видно, что большая пятнистая свинья немного упирается и не хочет идти домой. Животное захотело зайти в магазин, но услышав от хозяйки, слово "бессовестная" засеменило домой.

Ранее мы сообщали о том, что на Сенной продают маски за 1500 рублей.

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Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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