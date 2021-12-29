Ветеринар рассказал, как защитить и лечить собачьи лапы от реагентов

Piter.TV спросил совета у эксперта накануне очередных температурных качелей.

Спутником нынешней зимы в Петербурге стал гололед, а вместе с ним – песок с солью и реагенты, призванные делать дороги менее скользкими. По традиции, от таких добавок страдают ботинки и сапоги, а также лапы собак. В преддверии очередного потепления и гололедного прогноза Piter.TV спросил петербургского ветеринара Алексея Демидова о том, как уберечь собачьи лапы от воздействия солей и реагентов.

По словам эксперта, от негативного влияния вредных веществ хорошо защищают специальные препараты, продающиеся в зоомагазинах. Защитными средствами нужно мазать подушечки лап перед прогулкой.

Основные три средства – воск, крем, мазь. Воск хорош тем, что при минусовой температуре создает твердую корку на подушечках. Но при плюсовой температуре и снежной каше он размягчается. Можно использовать и увлажняющий вазелин, но с ним собака будет поскальзываться. После прогулки лапы нужно обязательно помыть теплой водой. Алексей Демидов, ветеринар

Еще одно хорошее средство защиты лап, рассказал ветеринар, это специальные тапочки или ботинки. По словам Демидова, собачья обувь необходима в период регенерации кожи – например, после ожога.

Если собака получила на прогулке химический ожог, нужно мазать лапы ранозаживляющими мазями и показаться врачу – самим назначать лечение нежелательно. Бывают острые ожоги, когда требуются противоожоговые мази и даже антибиотики, поэтому нужно обращаться к врачу. Ожог распознает даже непрофессионал: подушечки трескаются, кровоточат, с них слезает кожа. Животное это сильно беспокоит, оно начинает вылизывать и даже выгрызать больные места. Алексей Демидов, ветеринар

Собачьи тапочки могут уберечь лапы не только от солей: в сильный мороз обувь будет держать лапы в тепле, а в дни расчистки тротуаров сможет защитить от острых крошек льда и порезов.

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