Стали известны худшие районы по уборке снега и льда в Петербурге

Пониделко добавил, что городу необходима новая технология по расчистке территорий.

В четверг, 20 января, председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко перечислил худшие района города по уборке снега и льда. Об этом он заявил на пресс-конференции ТАСС.

Так, список возглавили Калининский и Выборгский районы. Он отметил, что часть районов "обслуживаются и убираются достаточно хорошо".

Пониделко добавил, что городу необходима новая технология по расчистке территорий. На каждую улицу нужно поставить по специалисту ручного труда и технику, тогда гололед можно убрать быстрее, считает он.

Ранее бюджетники вышли на уборку улиц в Адмиралтейском районе Петербурга. Уборка была приурочена к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Piter.tv

