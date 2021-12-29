Бюджетники вышли на уборку улиц в Адмиралтейском районе Петербурга

Уборка была приурочена к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В четверг, 20 января, на уборку улиц Адмиралтейского района от снега вышли сотрудники бюджетных организаций. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Как рассказали в администрации Адмиралтейского района, подведомственных учреждений совместно с сотрудниками управляющих компаний и жителями района проявили активную гражданскую инициативу и приняли участие в очистке дворов от скопившихся снежных масс и наледи.

Уборка была приурочена к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Кроме этого в пресс-службе добавили, что это не первое подобное мероприятие, в котором сотрудники администрации и государственных учреждений принимают участия.

Ранее в Петербурге "Мостотрест" намерен найти тех, кто сбросил грязный снег в Мойку. В ночь с 20 на 21 января сотрудники уберут со льда грязный снег, чтобы очистить реку.

Фото: Piter.tv

