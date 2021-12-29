В Петербурге "Мостотрест" намерен найти тех, кто сбросил грязный снег в Мойку

В ночь с 20 на 21 января сотрудники уберут со льда грязный снег, чтобы очистить реку.

В четверг, 20 января, стало известно, что государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" начало поиск отвественных за незаконный сброс снега в Мойку.

Сегодня в социальных сетях распространилось видео, где неизвестный водитель экскаватора ковшами сбрасывает черный от грязи снег на лед реки Мойки. Отметим, что уборка снега не предусматривает такую утилизацию.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, сейчас в городе разыскивают ответственных за сброс снега в реку. Они подчеркнули, что в ночь с 20 на 21 января наши сотрудники уберут со льда грязный снег, чтобы очистить реку.

Ранее в Петербурге планируют изменить систему уборки дворов от снега и наледи. Новая система уборки дворов требует поэтапного перехода, "чтобы снизить риски и вероятность каких-либо срывов".

Фото: Piter.tv



