Эдвард Марки внес на рассмотрение проект резолюции по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений с РФ.

В сенате США предложили продлить СНВ-3 без включения в договор Китая. Об этом сообщили журналисты из RT со ссылкой на американского политика Эдварда Марки. Он представил проект резолюции. В документе автор призывает власти Белого дома продлить соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Сейчас проект внесен для изучения в Конгресс.

Марки объяснил свою позицию тем, что Китай обладает меньшим по сравнению с Россией количеством тяжелых бомбардировщиков, баллистических ракет на подводных лодках и межконтинентальных баллистических ракет. Американский сенатор напомнил, что Пекин отказался вести переговоры с Вашингтоном по заключению соглашения в данной сфере. Эксперт считает, что Вашингтону следует продолжить попытки заключить договор о контроле над вооружениями с КНР, но уже после продления СНВ-3 с Россией.

Глава МИД Германии призвал сделать все для продления СНВ-3.

Видео: ВК/МИД России