Танки и военные автомобили замечены в Гродненской области.

В протестующий белорусский регион перебросили военную технику. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале "Подъем". Очевидцы объяснили, что заметили боевые машины в Гродненской области. На кадрах виден грузовой поезд, который везет танки и военные автомобили. Местные жители заметили, что состав проследовал через переезд в Волковыске.

Напомним, что вечером 10 августа в Гродно силовики разгоняли протестующих светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. ОМОН провел массовые задержания митингующих. Немногим ранее правоохранительные органы применили против демонстрантов удушающий газ. В ответ горожане бросали в полицию "коктейли Молотова", а также давили оперативников при помощи автомобилей.

Следственный комитет Белоруссии призвал граждан прекратить беспорядки.

Видео: Telegram / Подъем