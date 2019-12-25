Ведомство завершило расследование инцидента.

В прокуратуре Татарстана назвали незаконным привлечение школьников к учениям МВД. Ведомство завершило проверку по факту организации в учебном учреждении полицейского мероприятия. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в Тукаевском районе 20 декабря на территории школы. Тактико-строевое обучение изначально должно было состояться на территории парка отдыха "Солнечный". Однако его перенесли по согласованию с администрацией образовательного учреждения. В качестве статистов для оперативников привлекли 12 несовершеннолетних.

Прокуратура считает, что руководство МБОУ и МВД поставили несовершеннолетних под угрозу. Она касалась обеспечения сохранности здоровья детей. Таким образом должностные лица грубо нарушили права и законные интересы учеников.

Перед главой района поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности

Ранее Piter.tv писал о том, что главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции.





Видео: YouTube/Право Знать