В школе Татарстана учения проводила не Росгвардия, а МВД. В ведомстве начали проверку

Участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы с МВД по республике.

МВД РФ по Республике Татарстан на своем сайте сообщила, что ролик из новотроицкой школы, где школьники "нападают" на людей в форме, был снят во время строевого занятия с личным составом ведомства. Там же сообщили, что инициатором учения было руководство отдела МВД РФ по Тукаевскому району, и само мероприятие согласовали с администрацией школы.

Сообщается, что на видео сняли учащихся 9 класса. Во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал, сообщили в МВД.

В ведомстве признали, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы с МВД по Республике Татарстан. В связи с этим инициирована проверка, в ходе которой будет дана оценка решениям руководителей регионального отдела министерства.

"Виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности",

- подытожили в МВД

Ранее в Instagram появилась запись на которой школьники нападают на людей похожих на росгвардейцев. Сообщалось, что Росгвардия проводит"учениями сотрудников по "действию в условиях массовых беспорядков".

Видео: instagram.com/valiullinrf