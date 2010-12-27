Очевидцы сняли, как росгвардейцы учатся разгонять митинги на школьниках. В ведомстве прокомментировали запись

Ролик сняли 20 декабря.

В субботу, 21 декабря, в Instagram появилась запись на которой школьники нападают на людей похожих на росгвардейцев. В сети видео из школы села Новотроицкое в Татарстане объяснили "учениями сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков". В дальнейшем видео запостили оппозиционер Алексей Навальный и председатель отделения профсоюза "Альянс учителей" в Татарстане Раушан Валиуллин.

Валиуллин у себя в Instagram написал, что на кадрах запечатлены ученики 9 класса Их попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами, а те их скручивали, заламывали руки. Он также сообщил, что "тренировка" была согласована с управлением образования района. Знали ли об это родителей учащихся, не сообщается.

Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей). А также задаются вопросом, к какому разделу школьной программы относится избиение,

- написал Валиуллин.

В управлении Росгвардии Татарстана заявили, что ведомство не имеет отношения к указанным событиям. Там сообщили, что недостоверная информация говорит либо о некомпетентность авторов, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии.

Видео: instagram.com/valiullinrf