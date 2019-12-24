Ответственных уволили с должностей.

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции. Владимир Колокольцев уволил Артема Хорохорина после скандала в Тукаевском районе. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление главы МВД РФ во время правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

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Эта формулировка занимает промежуточное место между строгим выговором и понижением в должности. Теоретически эта запись способна помешать дальнейшему карьерному росту. Наказанию подверглись все непосредственные организаторы мероприятия. Речь идет о выступлении учеников 9 класса школы, которых привлекли в массовку во время учебных оперативных мероприятий. Учения согласовали с руководством школы. дети оказались заявлены в роли статистов. Однако новость получила резонанс. Начальница отдела образования уволилась с должности, началась служебная проверка.

Ранее Piter.tv писал о том, что в школе Татарстана учения проводила не Росгвардия, а МВД. Выше стоящим "забыли" доложить.

