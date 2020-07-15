В Петербурге после взрыва газа в квартире пострадала женщина

Ее увезли в НИИ СМП имени Джанелидзе с ожогами 70% тела.

Утром 15 июля в Московском районе Петербурга произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, в 5-этажном жилом доме на Краснопутиловской улице, 108, загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

По предварительной информации, в квартире произошел взрыв газа. Очевидцы слышали громкий хлопок. Огонь охватил площадь 80 квадратных метров. Рядом с жилым зданием находится двухэтажная пристройка, в которой расположена Кулинарная школа.

Из здания эвакуировали жильцов вышележащих этажей. Всего из жилого дома вывели 20 человек. В результате пожара серьезно пострадала женщина. Ее увезли в НИИ СМП имени Джанелидзе с ожогами 70% тела.

В 08:34 возгорание ликвидировали. С огнем боролись 52 человека, 14 единиц техники, в том числе от МЧС – 37 человек, 9 единиц техники.

Ранее мы писали, что из горящего дома в Красном Бору ночью спасли 24 человека.

Видео: Piter.TV