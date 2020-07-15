Появились подробности взрыва газа на Краснопутиловской улице

Пожар произошел в квартире жилого дома на первом этаже.

Утром 15 июля в Московском районе произошел крупный пожар. В 5-этажном жилом доме на Краснопутиловской улице, 108, загорелась квартира на первом этаже. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти поделилась подробностями инцидента.

По предварительной информации, в квартире произошел взрыв газа. Местные жители слышали громкий хлопок. Рядом с жилым зданием находится двухэтажная пристройка, в которой расположена Кулинарная школа.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия в 08:05. В 08:24 пожару присвоили номер 1-бис. Из здания эвакуировали людей. С огнем борются 49 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС – 34 спасателя и 8 единиц техники.

На записи, появившейся в распоряжении Piter.TV, видно вырывающиеся из окна клубы дыма и языки пламени. По проезжей части разбросаны осколки и части от вылетевших окон. О пострадавших ничего не сообщается. Однако на месте происшествия можно увидеть сотрудников скорой помощи. Причины произошедшего выясняются.

Видео: Piter.TV