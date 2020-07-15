Очевидцы сообщили о взрыве газа на Краснопутиловской улице

Очевидцы услышали громкий хлопок, в здании выбило окна.

Утром 15 июля в Московском районе Петербурга прозвучал громкий хлопок, похожий на взрыв газа. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, громкий хлопок раздался в здании №108 на Краснопутиловской улице, где располагается Кулинарная школа. На фотографиях, появившихся в сети, можно заметить, что в здании выбиты некоторые окна. Обломки долетели до проезжей части.

На снимках и видео также виден густой дым, который поднимается к небу из окон дома. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Подробности инцидента выясняются.

Ранее мы писали, что при пожаре в коммуналке на улице Куйбышева погиб мужчина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Diana Ovcharenko

Видео: Piter.TV