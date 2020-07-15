При пожаре в коммуналке на улице Куйбышева погиб мужчина

Погибший проживал в этой квартире с самого рождения.

В ночь на 15 июля в Петроградском районе Петербурга произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что горит коммунальная квартира на улице Куйбышева. Пламя распространилось на 25 квадратных метров. В 02:26 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

В результате пожара погиб мужчина. По словам соседей, он проживал в коммунальной квартире с самого рождения. В ночь, когда случилась трагедия, у погибшего слишком громко играла музыка. Ранее мужчина работал помощником оператора, но в последнее время находился без работы.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в пожаре на Парнасной погиб мужчина.

Видео: Piter.TV