В пожаре на Парнасной погиб мужчина

Одного человека удалось спасти.

В ночь воскресенье, на 12 июля, в Выборгском районе города начался пожар, в котором погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Диспетчер узнал о возгорании на Парнасной улице в 00:34. После этого на место оперативно прибыли 13 спасателей и 3 единицы специальной техники.

Пожарные выяснили, что возгорание началось в прихожей двухкомнатной квартиры. В 1:10 пожар уже был ликвидирован.

Известно, что из огня удалось вытащить лишь одного жителя квартиры. Второго, к сожалению, спасти не удалось.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе загорелся крупный ангар.

Фото: Pixabay