Во Всеволожском районе загорелся крупный ангар

В пятницу, 10 июля, в деревне Вартемяги Всеволожского района произошел пожар. Пламя охватило ангар площадью 150 квадратных метров. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское".
Сигнал о возгорании поступил в 3:28. Огонь локализовали 94-ая и 104-ая дежурная бригада ПСС Агалатово.
Пострадавших обнаружено не было.
Ранее мы рассказали о том, что в деревне Остров среди ночи вспыхнул частный дом.
Фото: ВКонтакте / pss_agalatovo
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