Во Всеволожском районе загорелся крупный ангар

Никто не пострадал.

В пятницу, 10 июля, в деревне Вартемяги Всеволожского района произошел пожар. Пламя охватило ангар площадью 150 квадратных метров. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское".



Сигнал о возгорании поступил в 3:28. Огонь локализовали 94-ая и 104-ая дежурная бригада ПСС Агалатово.



Пострадавших обнаружено не было.



Ранее мы рассказали о том, что в деревне Остров среди ночи вспыхнул частный дом.



Фото: ВКонтакте / pss_agalatovo