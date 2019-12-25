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Во Всеволожском районе загорелся крупный ангар
Сегодня, 14:39
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lizapoluda

Во Всеволожском районе загорелся крупный ангар

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Никто не пострадал.

В пятницу, 10 июля, в деревне Вартемяги Всеволожского района произошел пожар. Пламя охватило ангар площадью 150 квадратных метров. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское". 


Сигнал о возгорании поступил в 3:28. Огонь локализовали 94-ая и 104-ая дежурная бригада ПСС Агалатово. 


Пострадавших обнаружено не было. 


Ранее мы рассказали о том, что в деревне Остров среди ночи вспыхнул частный дом.


Фото: ВКонтакте /  pss_agalatovo

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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