В деревне Остров среди ночи вспыхнул частный дом

С огнем боролись восемь спасателей и четыре единицы техники.

В ночь на 9 июля в деревне Остров Волховского района Ленобласти произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, здесь вспыхнул частный дом.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного диспетчера в 02:39. На место происшествия оперативно выдвинулась группа из восьми спасателей на четырех единицах техники. С огнем они справились практически за час – в 03:45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в доме на Стародеревенской улице выгорела квартира.

Фото: Piter.TV