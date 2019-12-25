В доме на Стародеревенской улице выгорела квартира

Из помещения эвакуировали двоих человек, их осматривают медики.

Около шести часов вечера в среду, 8 июля, в девятиэтажке на Стародеревенской улице вспыхнул пожар. По информации МЧС, пламя охватило трехкомнатную квартиру на четвертом этаже.

Отмечается, что пожару присвоен ранг №1. Из горящей квартиры вывели двоих человек в состоянии алкогольного опьянения, их осматривают медики прибывшей на место скорой помощи, о состоянии жильцов горящей квартиры не сообщается. Из соседних квартир также эвакуировали жильцов. Пожарные установили, что от огня пострадала комната и коридор общей площадью 30 квадратных метров. В 18.25 пожар локализовали.

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Фото: Piter.TV