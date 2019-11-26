На улице Тюшина с хлопком разорвало асфальт

Повреждения оказались невелики, горения на месте не было.

Около 10 утра в среду, 8 июля, на улице Тюшина в Центральном районе Петербурга раздался хлопок. По информации МЧС, с таким звуком у дома №16 разорвался асфальт на площади в 7 квадратных метров, при этом из трещины выбросилось пламя.

К моменту прибытия спасателей горения на месте уже не было, запаха газа также не наблюдается. Предварительной причиной называют пробой на подземном кабеле, на Тюшина работают аварийная служба "Петерубурггаз" и "Ленэнерго".

Ранее мы писали, что в Петроградском районе спасатели борются с огнем в коммуналке.

Фото: pixabay