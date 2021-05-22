В квартире на Светлановском проспекте взорвалась петарда

По предварительным данным, молодому человеку оторвало палец.

Во вторник, 22 августа, в квартире на Светлановском проспекте, 47, в Петербурге взорвалась петарда. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сообщение о хлопке поступило в полицию Калининского района в 16:14. Установлено, что 18-летний юноша заказал на маркетплейсе петарду, которая сдетонировала у него в руке. По предварительным данным, молодому человеку оторвало палец. Пострадавший госпитализирован.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти