  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Светлановском проспекте взорвалась петарда
Сегодня, 18:14
192
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Светлановском проспекте взорвалась петарда

0 0

По предварительным данным, молодому человеку оторвало палец.

Во вторник, 22 августа, в квартире на Светлановском проспекте, 47, в Петербурге взорвалась петарда. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Сообщение о хлопке поступило в полицию Калининского района в 16:14. Установлено, что 18-летний юноша заказал на маркетплейсе петарду, которая сдетонировала у него в руке. По предварительным данным, молодому человеку оторвало палец. Пострадавший госпитализирован.

Ранее на Piter.TV: сотрудники полиции задержали грабителя в Ломоносове.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти

Теги: взрыв петарды, светлановский проспект, хлопок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии