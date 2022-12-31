Он вынес из квартиры пенсионера 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали грабителя в Ломоносове. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратился 87-летний житель города Ломоносов. Он рассказал правоохранителям, что в его квартиру забежал бывший сосед, и из шкафа в гостиной похитил 50 тысяч рублей. Было установлено, что подобное нападавший уже проделывал в июле, и тогда его добычей стали 15 тысяч рублей.

Оперативно у дома 21 по улице Победы в Ломоносове 41-летний бывший сосед был задержан. Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 п.г УК РФ (грабеж).

Ранее полиция задержала представительниц кочевого народа за серию краж у пожилых петербуржцев.

Фото: Piter.tv