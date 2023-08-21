Полиция задержала представительниц кочевого народа за серию краж у пожилых петербуржцев

У первой пенсионерки они украли 455 тысяч рублей.

В Петербурге сотрудники полиции задержали представительниц кочевого народа за серию краж у пенсионеров. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 12 июля обратилась 83-летняя жительница Колпино. К ней в квартиру пришли три женщины и представились работницами социальной службы. Свой визит они объяснили необходимостью обсудить вопросы дальнейшего пенсионного обеспечения хозяйки квартиры и улучшения ее жилищных условий. Пока одна из "работниц" разговаривала с пожилой женщиной, две другие разошлись по комнатам. После ухода "работниц" пенсионерка обнаружила пропажу 455 000 рублей, которые хранились в комнате в серванте. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Спустя месяц, 16 августа, аналогичное преступление было совершено в Невском районе Петербурга. Жертвой стала 81-летняя пенсионерка, женщина недосчиталась 8 тысяч рублей и двух золотых колец.

В обоих случаях совпадали описания внешности злоумышленниц и схема преступления. После изучения записей с камер и опроса свидетелей, за подозреваемыми было установлено наблюдение. Задерживать их было решено с поличным.

Оперативниками была получена оперативная информация – троица готовит новое преступление, снова в Колпино. Жертвой они выбрали 89-летнего пенсионера. Попав к нему в квартиру по отработанной схеме, злоумышленницы тайком вытащили из трюмо 32 тысячи рублей и ушли. У соседнего дома они были задержаны полицейскими. Похищенные деньги изъяли и вернули потерпевшему.

Уже в отделе полиции были установлены личности задержанных. Ими оказались представительницы "кочевого народа" – семейный тандем из Костромской области, 49-летняя ранее судимая мать и ее 33-летняя дочь, а также их подельница – 42-летняя жительница поселка Выра Гатчинского района. Она была знакома со старшей из семейного подряда, с которой вместе отбывала наказание в местах лишения свободы. МВД

У полиции есть все основания полагать, это не единственные факты криминальной "карьеры" троицы. Расследование продолжается.

Ранее в Петербурге была задержана сиделка, подозреваемая в краже у 92-летней пенсионерки.

Видео: МВД