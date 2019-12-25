В Петроградском районе спасатели борются с огнем в коммуналке

Утром 8 июля в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в 6-ти комнатной коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.
Огонь разгорелся в квартире, расположенной в 5-этажном жилом доме №22 на улице Ораниембаумской. Прибывшие на место ЧП спасатели присвоили пожару ранг №1-бис.
По прибытию сотрудники МЧС обнаружили открытое горение из окон 4-го этажа. Площадь возгорания уточняется. Из помещения эвакуировали двух человек, им оказывается медицинская помощь. На месте работают 30 спасателей на восьми машинах.
Ранее мы публиковали видео жуткого пожара на улице Книпович.
Фото: Piter.TV
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