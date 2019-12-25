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В Петроградском районе спасатели борются с огнем в коммуналке
Сегодня, 8:06
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Alena_Zinovieva

В Петроградском районе спасатели борются с огнем в коммуналке

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Из помещения эвакуировали двух человек.

Утром 8 июля в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в 6-ти комнатной коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Огонь разгорелся в квартире, расположенной в 5-этажном жилом доме №22 на улице Ораниембаумской. Прибывшие на место ЧП спасатели присвоили пожару ранг №1-бис.

По прибытию сотрудники МЧС обнаружили открытое горение из окон 4-го этажа. Площадь возгорания уточняется. Из помещения эвакуировали двух человек, им оказывается медицинская помощь. На месте работают 30 спасателей на восьми машинах. 

Ранее мы публиковали видео жуткого пожара на улице Книпович.

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальная квартира, мчс, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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