В Петроградском районе спасатели борются с огнем в коммуналке

Из помещения эвакуировали двух человек.

Утром 8 июля в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в 6-ти комнатной коммунальной квартире. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Огонь разгорелся в квартире, расположенной в 5-этажном жилом доме №22 на улице Ораниембаумской. Прибывшие на место ЧП спасатели присвоили пожару ранг №1-бис.

По прибытию сотрудники МЧС обнаружили открытое горение из окон 4-го этажа. Площадь возгорания уточняется. Из помещения эвакуировали двух человек, им оказывается медицинская помощь. На месте работают 30 спасателей на восьми машинах.

Ранее мы публиковали видео жуткого пожара на улице Книпович.

Фото: Piter.TV