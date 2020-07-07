Появилось видео жуткого пожара на улице Книпович

Ночью здесь горели 400 "квадратов".

В ночь на 7 июля в Невском районе Петербурга произошел крупный пожар. Возле дома №9 на улице Книпович (БЦ "Торгбыттранс") загорелась цистерна с дизельным топливом объемом 12 кубических метров. Пресс-служба ГУ МЧС России по городу и области поделилась видео с места происшествия.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:37. В 00:49 пожару присвоили ранг №1-бис, в 01:07 – повысили до №2. Пламя с цистерны перекинулось на восемь автомобилей, стоящих рядом. Была угроза распространения огня на ангар. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В 02:15 ранг понизили до №1-бис. На месте происшествия работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая не выявила превышения вредных веществ в воздухе. Пролив топлива на грунт проверяли специалисты ГУП "Экострой".

В 04:15 возгорание было ликвидировано. По предварительной информации, никто из людей в пожаре не пострадал.

Ранее мы писали, что в пожаре на проспекте Науки пострадал мужчина.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти