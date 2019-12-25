  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из горящего дома в Красном Бору ночью спасли 24 человека
Сегодня, 9:03
96
nadezhda_sib

Из горящего дома в Красном Бору ночью спасли 24 человека

0 0

О пострадавших не сообщается.

Ночью в городском поселке Красный Бор Тосненского района произошел крупный пожар. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в 01:58. Как выяснилось, в огне оказались кровля дома и хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Из дома эвакуировали 24 жильцов. 

В 04:57 пожар ликвидировали. В этом участвовали 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в доме на Краснопутиловской улице в Петербурге взорвался газ.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии