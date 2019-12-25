Из горящего дома в Красном Бору ночью спасли 24 человека

О пострадавших не сообщается.

Ночью в городском поселке Красный Бор Тосненского района произошел крупный пожар. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в 01:58. Как выяснилось, в огне оказались кровля дома и хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила 300 кв. метров. Из дома эвакуировали 24 жильцов.

В 04:57 пожар ликвидировали. В этом участвовали 20 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в доме на Краснопутиловской улице в Петербурге взорвался газ.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти