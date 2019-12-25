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В посольстве Азербайджана прокомментировали гибель Абдуллаева в Новосибирске
Сегодня, 12:11
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В посольстве Азербайджана прокомментировали гибель Абдуллаева в Новосибирске

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19-летний юноша был застрелен сотрудником ДПС.

Посольство Азербайджана в России прокомментировало гибель 19-летнего Векила Абдуллаева в Новосибирске. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Для объективного и всестороннего расследования данной трагедии Посольство обратилось в соответствующие органы Российской Федерации.

из сообщения посольства Азербайджана в РФ

Также в дипмиссии выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 29 мая сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Это произошло после того, как он отказался выполнить требования полицейского. Сотрудник правопорядка достал табельное оружие, чтобы пригрозить нарушителю, но случайно нажал на спусковой крючок пистолета. Пострадавшего увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако его не удалось спасти. Полицейский был арестован.

Ранее азербайджанцы устроили митинг в Новосибирске после гибели задержанного.

Фото: кадр из видео Telegram/LifeShot

Теги: азербайджан, дпс, новосибирск
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Куплинов Валентин
Сегодня 13:18

а в посольстве не хотят прокоментировать призывы этой этнической группы к расправе над семьей полицейского. давайте уж по справедливости комментировать. ваше кумовство уже достало..

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