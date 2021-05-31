Пострадавший юноша скончался в больнице.

Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Анастасия Кулешова заявила, что Центральный районный суд отправил под стражу представителя закона. От случайного выстрела фигуранта расследования к в больнице скончался 19-летний молодой человек.

В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Александра Кулешова, представитель СК РФ по региону

Напомним, что случайный выстрел пришелся в голову юноши. Молодой человек пытался отбить у 38-летнего старшего инспектора ДПС товарища. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, но погиб 30 мая. Действия полицейского были переквалифицированы на статью о причинении смерти по неосторожности. Сам инцидент произошел вечером 28 мая. Инспекторы преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Затем машине пришлось затормозить около гостиницы. От транспортного средства стали убегать несколько человек. Одного из правонарушителей удалось задержать. Его попытались отбить друзья.

Видео: Управление Судебного департамента в Новосибирской области