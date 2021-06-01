В акции приняли участие водители и пешеходы.

Азербайджанцы устроили митинг в Новосибирске после гибели задержанного. Видео с протестной акцией размещено в социальных сетях. Известно, что соотечественники решили почтить память Векила Абдуллаева. Молодой человек погиб во время задержания инспекторами ДПС. на ролике заметно, что в процессии участвуют не менее десяти транспортных средств, на стеклах которых размещены фотографии юноши. Перед колонной стояли мужчины, которые также держали в руках снимки с портретом погибшего.

Известно, что данное мероприятие не было согласовано с местными властями. Глава

национально-культурной автономии Азербайджана в Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев не подтвердил готовность к проведению массовых беспорядков из-за смерти 19-летнего юноши.Такие слухи он считает провокационными.

Я разговаривал с людьми, которые занимаются похоронным процессом, никто выходить не собирается. Это вранье. На всякие агрессии и провокации мы не поддаемся. Но, конечно может быть, есть там кое-какие элементы. Расим Сахиб-оглы Бабаев в интервью NGS.RU

Напомним, что в поселок Мошково Новосибирской области, где погиб Абдуллаев, приезжал отряд ОМОНа. Там же находились бойцы Росгвардии. Силовикам дополнительно выдали шлемы и бронежилеты.

Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске.

Видео: ВКонтакте / В Азербайджане β Ⓐ