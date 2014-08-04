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Минздрав подтвердил смерть раненного сотрудником ДПС нарушителя

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Инцидент с ранением в голову произошел 29 мая под Новосибирском.

В Новосибирской области в медицинском учреждении скончался молодой человек, который пострадал от выстрела полицейского. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на представителя областного Министерства здравоохранения.

Как мы сообщали ранее, сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову нарушителю. Это произошло после того, как он отказался выполнить требования полицейского. Сотрудник правопорядка достал табельное оружие, чтобы пригрозить нарушителю, но случайно нажал на спусковой крючок пистолета. Пострадавшего увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако его не удалось спасти.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следственный комитет РФ проводит все необходимые проверки для дальнейшего расследования.

Ранее в Майями трое неизвестных открыли огонь по толпе людей.

Видео: Telegram / LifeShot

Теги: выстрел в голову, дпс, минздрав, новосибирская область, сопротивление полиции, уголовное дело
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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