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В Майями трое неизвестных открыли огонь по толпе людей

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В результате происшествия два человека были убиты.

В Майами три вооруженных человека открыли огонь по толпе людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АВС.

По данным СМИ, в результате расстрела погибли два человека, более 20 ранены. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении под надзором врачей.

Я нахожусь на месте целенаправленного и трусливого акта насилия с применением огнестрельного оружия, в результате которого получили пулевые ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались.

Альфредо Рамирес, начальник полиции Майами

Сообщается, что люди, против которых было применено оружие, находились на улице возле концертного зала после полуночи по местному времени. К зданию подъехал внедорожник белого цвета, из которого вышли неизвестные и открыли огонь по толпе.

В настоящее время идет подсчет точного количества жертв и пострадавших. Полиция ищет автомобиль предполагаемых преступников.

Ранее в Москве на Нагатинской набережной автомобиль упал в реку.

Видео: Youtube/ReliableNewsMedia

 

Теги: майами, расстрел, сша, убийство прохожего
Категории: Происшествия, Мировые новости, Лента новостей,

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