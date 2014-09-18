В Москве на Нагатинской набережной автомобиль упал в реку

Причины произошедшего выясняются правоохранительными органами.

На Нагатинской набережной в Москве водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего транспортное средство выехало с проезжей части, проломило ограждение и упало в реку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дептранс российской столицы.

По данным агентства, в результате ДТП пострадали несколько человек. Спасателям удалось вытащить их на берег и передать медикам. На время устранения последствий аварии было полностью перекрыто движение в направлении Варшавского шоссе.

Причины произошедшего выясняют правоохранительные органы.

В Дептрансе уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

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