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В Барнауле при взрыве батута пострадали дети

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Они были доставлены в реанимацию.

В Барнауле возле одного из торговых центров взорвался батут, когда на нем играли дети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Предположительно, батут не выдержал давления воздуха. По сообщению очевидцев, два ребенка были отброшены на трамвайные рельсы, которые располагались неподалеку. Их отправили в реанимацию. В настоящее время специалисты оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. По данным Минздрава, состояние детей оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Следственный комитет России начал проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в центре Петербурга автобус сбил девушку на пешеходном переходе.

Фото: ВК/Инцидент Барнаул
Видео: Telegram/112

Теги: барнаул, взрыв батута, пострадали дети
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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