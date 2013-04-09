В Барнауле при взрыве батута пострадали дети

Они были доставлены в реанимацию.

В Барнауле возле одного из торговых центров взорвался батут, когда на нем играли дети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Предположительно, батут не выдержал давления воздуха. По сообщению очевидцев, два ребенка были отброшены на трамвайные рельсы, которые располагались неподалеку. Их отправили в реанимацию. В настоящее время специалисты оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. По данным Минздрава, состояние детей оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Следственный комитет России начал проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в центре Петербурга автобус сбил девушку на пешеходном переходе.

Фото: ВК/Инцидент Барнаул

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