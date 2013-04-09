В центре Петербурга автобус сбил девушку на пешеходном переходе

Девушка начала переходить дорогу на красный свет светофора.

В центре Петербурга автобус сбил девушку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на красный свет. Об этом в воскресенье, 30 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 29 мая на пересечении Невского и Суворовского проспектов. На кадрах можно увидеть, как девушка начала движение в тот момент, когда загорелся зеленый свет. Однако на пешеходном переходе горел красный свет. Девушка не увидела автобус слева, который и сбил петербурженку на пешеходном переходе.

В это время в транспорте находились порядка 38 человек. Известно, что в результате аварии пострадала еще одна женщина, которая находилась в салоне автобуса. По словам очевидцев, на место аварии приехали несколько машин скорой помощи. Было принято решение госпитализировать пострадавших. Кроме того, как отмечают свидетели, в результате ДТП у автобуса разбито лобовое стекло.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

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Видео: Piter.tv