Иномарка чуть не улетела с моста в результате ДТП на улице Труда

Об аварии стало известно в 9:52 утра 29 мая.

Автомобили "Мазда" и "Генезис" не поделили перекресток улицы Труда и Конногвардейского бульвара около рукотворного острова "Новая Голландия".

В результате столкновения одна из машин вылетела на ограждение подземного перехода, повредив его, и чуть не вылетев за него.

"Как всегда, один на бордовый летел, другой на бледно-зеленый ехал", - прокомментировали ситуацию очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

Ранее утром 29 мая при повороте на Перевалочную улицу тягач уронил контейнер.

Видео: Piter.TV