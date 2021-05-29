Иномарка чуть не улетела с моста в результате ДТП на улице Труда

Автомобили "Мазда" и "Генезис" не поделили перекресток улицы Труда и Конногвардейского бульвара около рукотворного острова "Новая Голландия".
В результате столкновения одна из машин вылетела на ограждение подземного перехода, повредив его, и чуть не вылетев за него.
"Как всегда, один на бордовый летел, другой на бледно-зеленый ехал", - прокомментировали ситуацию очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
О пострадавших в результате ДТП не сообщается.
Ранее утром 29 мая при повороте на Перевалочную улицу тягач уронил контейнер.
Видео: Piter.TV
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