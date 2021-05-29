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При повороте на Перевалочную улицу тягач уронил контейнер

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"Когда в душе дрифтер, но дали большую машину", - шутят пользователи в сети.

Фура уронила контейнер при повороте с проспекта Маршала Жукова на Перевалочную улицу. ДТП произошло утром 29 мая. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург".

На записи видеорегистратора одного из водителей видно, как тягач делает поворот на улицу Перевалочную и в этот момент с прицепа падает огромный контейнер. Прицеп встает на колеса, а ехавшие следом мотоцикл и автомобиль оперативно объезжают аварийную зону. 

Когда в душе дрифтер, но дали большую машину, -

пользователи в сети иронично комментируют ситуацию.

Обстоятельства ДТП уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском районе водитель каршеринга получил серьезную травму. От удара водитель арендованного автомобиля потерял сознание, а в чувства пришел только в карете скорой помощи. 

Теги: аварии, грузовики, дтп, перевалочная улица, петербург
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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