При повороте на Перевалочную улицу тягач уронил контейнер

"Когда в душе дрифтер, но дали большую машину", - шутят пользователи в сети.

Фура уронила контейнер при повороте с проспекта Маршала Жукова на Перевалочную улицу. ДТП произошло утром 29 мая. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург".

На записи видеорегистратора одного из водителей видно, как тягач делает поворот на улицу Перевалочную и в этот момент с прицепа падает огромный контейнер. Прицеп встает на колеса, а ехавшие следом мотоцикл и автомобиль оперативно объезжают аварийную зону.

Когда в душе дрифтер, но дали большую машину, - пользователи в сети иронично комментируют ситуацию.

Обстоятельства ДТП уточняются. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском районе водитель каршеринга получил серьезную травму. От удара водитель арендованного автомобиля потерял сознание, а в чувства пришел только в карете скорой помощи.