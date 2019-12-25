В Московском районе водитель каршеринга получил серьезную травму

В темное время суток 29 мая на Краснопутиловской улице возле дома № 50 произошло ДТП с участием каршеринга. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
От удара водитель арендованного автомобиля потерял сознание, а в чувства пришел только в карете скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице. Врачи диагностировали у пациента черепно-мозговую травму.
На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в серьезной аварии в Металлострое пострадал ребенок. По предварительной информации, водитель на "Ладе Самара" решил обогнать попутную иномарку, выехал на встречную полосу, но, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в маршрутку, затем в две машины и развернулся.
Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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