В серьезной аварии в Металлострое пострадал ребенок

Государственные номера на машине виновника оказались подложными.

Днем в пятницу, 28 мая, о серьезной аварии в Металлострое рассказали читатели Piter.tv. В результате столкнулись отечественное авто, две иномарки и маршрутка.

На место прибыли несколько карет скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. Очевидцы отмечают, что пострадал ребенок, его забрали медики.

По предварительной информации, водитель на "Ладе Самара" решил обогнать попутную иномарку, выехал на встречную полосу, но, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в маршрутку, затем в две машины и развернулся.

Судя по кадрам от очевидцев, отечественный автомобиль получил серьезные повреждения. Читатели Piter.tv, оказавшиеся на месте аварии, рассказали, что пострадавший ребенок сидел на переднем сидении "Лады", его вытаскивали спасатели. По предварительной информации, у него сломана нога.

Отметим, что государственные номера оказались подложными. Спереди номера Ленинградской области, сзади – петербургские.

Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что автомобиль насмерть сбил рабочего "Ленсвет" на Волхонском шоссе.

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv: "Вечерний Металлострой" / Вконтакте